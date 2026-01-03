RD asume ante la ONU lucha anticorrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al participar en la 11va Conferencia de Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (COSP11), el país reafirmó la voluntad de profundizar los esfuerzos para afianzar la integridad y el compromiso ético con la sociedad.

Una nota dice que República Dominicana copatrocinó resoluciones que fueron adoptadas por la plenaria para mejorar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

También, impulsar la recopilación y uso de datos para combatir la corrupción y sus impactos, fortalecer la estrategia para combatir los delitos contra el medio ambiente y robustecer los valores éticos y la integridad de los niños y jóvenes a través de programas educativos, como herramienta esencial para prevenir la corrupción y fomentar la confianza ciudadana.

Destaca que la resolución sobre partidos fue copatrocinada junto a Noruega, Albania, Mongolia, Ghana, México y Costa Rica, “entre otros estados partes”, que contó con el respaldo de 166 presentes y la sociedad civil.

Expresa que Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética y Transparencia, presentó la Declaración País ante la Plenaria de la Convención, y resaltó la voluntad del Gobierno para evolucionar de una política de compromisos declarativos a un régimen de consecuencias sustentados en el Estado de Derecho.