Rechazan cancelaciones de agrónomos en Agricultura y otras instituciones

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eulalio Ramírez, rechazó ayer las cancelaciones de profesionales de la agropecuaria en el Ministerio de Agricultura y otras instituciones del sector.

Recordó que en el país no se ha producido un cambio de Gobierno, sino una sustitución de un funcionario por otro, lo que significa que todos los perremeístas que estén haciendo su trabajo deben seguir en sus puestos o cambiados de posición.

Dijo que el nuevo ministro de Agricultura ha cancelado a 7 de los 8 directores regionales que tiene esa institución. Sólo sigue en su puesto el de la Regional Este. Agregó que lo que generalmente se ha hecho es que se les envía a sus puestos anteriores o se mandan a otras funciones.

Ramírez, hasta la llegada de este ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, era el viceministro de Producción de esa institución, puesto al que renunció.

Rueda prensa

El frente Agropecuario del PRM hizo una rueda para informar que en la administración del presidente Luis Abinader que “el sector agropecuario ha experimentado un gran avance y crecimiento, fortaleciendo los programas de apoyo a la producción nacional, ampliando el financiamiento y la pignoración de los excedentes de producción”.

Indicó que esta gestión ha fortalecido la investigación e innovación, la trazabilidad, la sanidad e inocuidad agroalimentaria, mejora en la resiliencia frente a riesgos climáticos.

Además, mejoras y ampliación en las infraestructuras productivas (caminos, centros de acopio, reservorios, canales, pozos, sistemas de riego, etc.). También ha contribuido en la detención de la migración rural hacia los centrosurbanos debido al clima de confianza que hoy reina en el sector agropecuario.

Ramírez precisó que sin lugar a dudas, todas esas políticas se reflejan en una mejoría de las condiciones de vida de los productores agropecuarios y de la población rural.

Afirmó que el país ha experimentado un aumento récord en la producción de los diferentes rubros y especies que ha garantizado la oferta para nuestra seguridad alimentaria, atendiendo la demanda asociada a más de 11.7 millones de turistasy para aumentar significativamente las exportaciones agropecuarias.

Indicó que todo eso, ha sido fruto de un aumento de la productividad, la incorporación de mas de 900 mil tareas a las áreas productivas con los mercados internos y externos.

Ramírez, acompañado de Robinson Cuevas y otros dirigentes del Frente Agropecuario del PRM, recordó que las exportaciones agropecuarias pasaron de 1,561,353 TM en 2019 a 1,633,259 TM en el 2025 y en valor FOB pasaron de US$2,328 MM en el 2019 a US43,681 MM en 2025.