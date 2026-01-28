¿Cómo recibir el “Bono a Mil por la Educación” que ofrece el Minerd?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde el año 2023, el Ministerio de Educación (Minerd) puso en marcha el programa “Bono a Mil por la Educación”, a través del cual se benefician alrededor de un millón 350 mil estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

Los agraciados recibirán un mensaje de texto en su celular con un código de Remesas Banreservas, que les permitirá retirar el incentivo en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.

En caso de no recibir el mensaje de forma automática, los padres, madres o tutores podrán registrarse con su número de cédula de identidad en el portal www.bonoamil.gob.do, donde deberán colocar su número de celular y el código de identificación (ID) de cada estudiante bajo su tutela.

Para conocer el ID del estudiante, los padres pueden comunicarse con el centro educativo donde estén inscritos sus hijos.

El portal www.bonoamil.gob.do estará habilitado para realizar consultas y completar el proceso de registro del bono, que beneficia a estudiantes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de todos los centros educativos públicos del país.

El Minerd precisó que los padres, madres o tutores de estudiantes inscritos y activos en centros educativos públicos, recibirán un pago único de mil pesos por cada niño, como apoyo para los gastos del segundo periodo del año escolar.