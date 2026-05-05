De recluso a facilitador: así fue la vida de Mario Redondo Llenas en Najayo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Tras cumplir 30 años de prisión por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, Mario José Redondo Llenas aseguró que su tiempo en la cárcel estuvo marcado por procesos de formación académica, donde incluso se volvió un facilitador de otros internos.

Al hablar sobre su vida en prisión luego de salir del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, Redondo afirmó que dedicó estas tres décadas a su transformación personal.

“Durante estas tres décadas, mi vida ha estado marcada por el esfuerzo constante de transformación”, expresó.

Según explicó, participó en distintos procesos educativos dentro del sistema penitenciario.

“Participé en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario; serví como estudiante, como facilitador y como guía de mis compañeros”, sostuvo.

Asimismo, indicó que trabajó en proyectos agrícolas y continuó preparándose académicamente.

“Trabajé en proyectos agrícolas, donde encontré sentido en el trabajo productivo; fui testigo de la evolución del sistema penitenciario y del impacto de la educación dentro de él; completé estudios en Derecho y formación técnica agropecuaria”, afirmó.

Caso Llenas Aybar: Primeras palabras de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

Redondo también aseguró que mantiene una vocación de servicio tras recuperar su libertad.

“Hoy afirmo mi vocación de servicio. Me coloco frente a todos con la esperanza de que el tiempo vivido, lo aprendido, lo pensado, lo reflexionado y lo practicado en los centros penitenciarios donde he estado recluido no haya sido en vano”, manifestó.

Sobre el caso

José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, fue reportado desaparecido el 3 de mayo de 1996, luego de salir con su primo Mario José Redondo Llenas.

Su cuerpo fue hallado un día después en Arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, con manos y pies atados y 34 heridas de arma blanca.

Por el crimen, Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión y Juan Manuel Moliné Rodríguez a 20 años como cómplice.