Sargento y dos jóvenes muertos en tiroteo

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La Policía reportó que un sargento y dos jóvenes murieron la madrugada de ayer durante un intercambio de disparos y fue herido un raso, cuyo nombre no suministró. El incidente ocurrió en el sector La Joya, Santo Domingo Oeste.

El organismo dijo que el suboficial es Adolfo Miguel Mella Brito y los otros Jorge Raylin y Luis Javier Gregorio de la Cruz y que buscan a un tercero al que solo cita como “Riki”.

Expresó que el hecho acaeció cuando miembros la Policía Preventiva, la Subdirección Regional de Investigación, la Nacional de Control de Drogas (DNCD) y unidades Lince realizaban un operativo y fueron atacados a tiros.

Según el parte, durante el enfrentamiento fueron ocupadas dos pistolas calibre 9 milímetros, que habrían utilizado los hombres muertos a manos de los agentes.

La institución lamentó el fallecimiento del sargento Mella Brito y aseguró que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias “en las que ocurrió el hecho”.