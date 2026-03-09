Recolectan 90 mil toneladas envases plásticos vacíos en AL

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente CropLine Latin America, José Perdomo, afirmó en Santo Domingo que en los países latinoamericanos se recolectaron el año pasado 90 mil toneladas de envases plásticos vacíos, como una contribución a las buenas prácticas agrícolas y a la sostenibilidad ambiental.

Explicó que uno de los compromisos que tiene la industria es trabajar de manera conjunta con las autoridades de los distintos ministerios de Agricultura de los países latinoamericanos, con la finalidad de armonizar los procesos que le permitan a los productores accesar a más tecnología, que es parte del mandato de CropLine Latin America.

Perdomo indicó que se reunió con el nuevo ministro de Agricultura del país, Oliverio Espaillat, para hablar sobre ciertas áreas en las cuales hay regulaciones que hay que tratar, como por ejemplo, el uso de drones para fumigar que es un instrumento nuevo de aplicación moderno que precisa una regulación moderna que permita aplicar tecnología de manera segura y dijo que se trabajará de manera conjunta para apoyar a Afipa.

El presidente de CropLine Latin America recordó que Afipa es una entidad sin fines de lucro con 45 años impulsando la productividad agrícola nacional y promueve el uso responsable de tecnología, buenas prácticas agrícolas y la sostenibilidad ambiental, como miembro de CropLife Latinoamérica.

Constantemente directivos de CropLine están en comunicación con funcionarios de los gobiernos y que en el caso de Centroamérica, “tenemos esfuerzos para armonizar etiquetas para que sean aprobadas y se puedan usar en todos los países de esa zona”, expresó el presidente de CropLine Latin America, José Perdomo.