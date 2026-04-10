Día Internacional de la Homeopatía: ¿Qué es, cómo funciona y por qué genera debate?

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Cada 10 de abril se conmemora el Día Internacional de la Homeopatía, en honor al nacimiento de Samuel Hahnemann, médico alemán considerado el fundador de esta práctica.

La fecha busca destacar el origen y la expansión de una de las corrientes de medicina alternativa más difundidas en el mundo, al tiempo que invita a revisar su historia, sus aplicaciones y su vigencia en la actualidad.

Pero, ¿qué es, cómo funciona y por qué la homeopatía sigue generando debate? A continuación, te lo explicamos:

La Homeopatía es un método terapéutico que observa que, en muchos medicamentos, se produce un doble efecto: sustancias que, en dosis elevadas administradas a una persona sana, pueden provocar la aparición de distintas afecciones y patologías, se ha constatado que esa misma sustancia en dosis muy pequeñas es curativa en personas enfermas.

“Si tomamos mucho café estaré muy nervioso, con muchas ideas en la cabeza, irascible e incluso con problemas de insomnio; si una persona que tiene un insomnio con esas características, si le damos café en dosis muy pequeñas, llamadas dosis homeopáticas, observamos que le curamos ese insomnio”, afirma Miguel Barelli, director de Relaciones Institucionales y Profesionales de Boiron y miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra Boiron de Investigación, Docencia y Divulgación de la Homeopatía de la Universidad de Zaragoza.

Es el principio de similitud, sustancias que en dosis elevadas en personas sanas son tóxicas y esa misma sustancia en dosis homeopáticas es curativa en el enfermo.

Controversias científicas y desafíos para la integración de la homeopatía

A pesar de su amplia difusión, la homeopatía genera intensos debates en la comunidad científica. Diversos organismos médicos, como el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud de Australia y la Sociedad Española de Medicina Interna, han señalado la falta de pruebas científicas concluyentes que respalden la eficacia de los preparados homeopáticos para la mayoría de las patologías.

La homeopatía enfrenta cuestionamientos científicos por su eficacia, mientras defensores sostienen su valor dentro de enfoques integrales de salud. (Freepik)

Estudios revisados por la revista médica The Lancet sostienen que los efectos observados en los pacientes pueden atribuirse principalmente al efecto placebo. Esta postura ha llevado a algunas autoridades de salud, como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, a limitar el financiamiento público para tratamientos homeopáticos.

El debate sobre la regulación y la integración de la homeopatía en los sistemas de salud se mantiene abierto. En algunos países, la legislación exige que los productos homeopáticos cuenten con registro sanitario y que los practicantes acrediten formación específica, mientras que en otros, la práctica se encuentra menos regulada. Este escenario motiva la realización de foros y encuentros internacionales cada 10 de abril, donde se discuten los avances, retos y perspectivas de la homeopatía en el contexto actual.

Difusión global y reconocimiento institucional de la homeopatía

La homeopatía se practica en más de 80 países y es reconocida formalmente como sistema terapéutico en varias naciones. Según la Organización Mundial de la Salud, la homeopatía integra el grupo de medicinas tradicionales y complementarias más utilizadas a nivel global. En países como India, Brasil, México, Alemania y Francia, existen instituciones públicas y privadas que ofrecen consultas y tratamientos homeopáticos, y la formación de especialistas está regulada por las autoridades sanitarias correspondientes. En India, por ejemplo, el Ministerio de AYUSH supervisa la enseñanza y el ejercicio de la homeopatía en todo el país, y millones de personas optan por este enfoque en la atención primaria de salud.

Adoptada en diversos países, la homeopatía moviliza campañas y debates sobre su rol en la salud, siendo una de las terapias alternativas más utilizadas. (Freepik)

En América Latina, la homeopatía cuenta con un considerable número de seguidores. En México, el Instituto de Salud para el Bienestar reconoce el 10 de abril como una oportunidad para impulsar la información y la capacitación sobre el uso responsable de la homeopatía.

De acuerdo con la Asociación Médica Homeopática Británica, aproximadamente 200 millones de personas utilizan tratamientos homeopáticos cada año en el mundo, y la cifra ha ido en aumento en las últimas décadas. Las asociaciones internacionales promueven la celebración de congresos, seminarios y actividades de divulgación para proporcionar herramientas informativas a pacientes, profesionales y autoridades sanitarias.

Samuel Hahnemann y el surgimiento de la homeopatía

El 10 de abril fue identificado como fecha emblemática para la homeopatía por coincidir con el nacimiento de Samuel Hahnemann en 1755, en la ciudad de Meissen, Alemania. Hahnemann, formado en medicina y química, inició su carrera desilusionado con los métodos convencionales de la época, que consideraba agresivos y poco eficaces.

Samuel HahnemannFuente externa

En respuesta, desarrolló el principio de “lo similar cura lo similar”, fundamento de la homeopatía, según el cual una sustancia que provoca síntomas en una persona sana puede emplearse, en dosis muy diluidas, para tratar esos mismos síntomas en personas enfermas. Este nuevo paradigma, sumado al proceso de dinamización o dilución sucesiva de los componentes activos, sentó las bases de un sistema terapéutico alternativo que expandió rápidamente su influencia en el siglo XIX y sigue vigente hoy en diversos países.

La elección del 10 de abril como Día Internacional de la Homeopatía surgió en la segunda mitad del siglo XX, cuando asociaciones homeopáticas internacionales comenzaron a organizar eventos y campañas para reivindicar la figura de Hahnemann y difundir los principios de esta disciplina. En la actualidad, instituciones y profesionales de distintas partes del mundo emplean esta fecha para rendir homenaje al fundador y para promover el conocimiento y la reflexión en torno a la homeopatía.