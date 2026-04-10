OGTIC plantea que la identidad digital debe ser una decisión estratégica de país

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El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, afirmó que la identidad digital debe asumirse como una decisión estratégica de país y no como una suma de proyectos tecnológicos aislados, al participar en el panel “Ciberseguridad e Identidad Digital: Proteger Datos sin Frenar la Innovación”, del Mercado Tech Summit 2026.

Durante su intervención, abordó los desafíos de la identidad digital, la seguridad y la inclusión en la transformación digital del Estado, y explicó que el principal reto no es únicamente tecnológico, sino institucional y ético, ya que la identidad digital redefine la relación entre el ciudadano y el Estado al convertirse en la llave de acceso a derechos, servicios y oportunidades.

En ese sentido, advirtió que la discusión no debe centrarse en si digitalizar servicios o proteger a las personas, sino en cómo digitalizar sin generar nuevas formas de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

Batista señaló que, si no se diseña correctamente, la identidad digital puede convertirse en una barrera en lugar de una herramienta de acceso, por lo que la digitalización debe avanzar junto a garantías de inclusión, protección de derechos y confianza ciudadana.

Asimismo, explicó que la identidad digital debe entenderse como una infraestructura pública crítica, lo que implica interoperabilidad con reglas claras, aplicación del principio de mínima información necesaria, arquitecturas seguras y auditables, así como la existencia de alternativas no digitales mientras persistan brechas estructurales.

El funcionario también advirtió que el crecimiento de la oferta y demanda de servicios digitales traerá consigo mayores riesgos, incluyendo fraudes más sofisticados mediante inteligencia artificial y un aumento de los puntos vulnerables en los sistemas, por lo que la identidad digital se convierte en el nuevo perímetro de seguridad del Estado.

Como prioridad país, Batista planteó la necesidad de establecer un marco nacional de gobernanza de la identidad digital que defina principios comunes para todas las instituciones, garantice la interoperabilidad con responsabilidad, establezca salvaguardas de privacidad y ciberseguridad desde el diseño, y alinee la identidad digital, la protección de datos y los servicios digitales dentro de una visión integral de Estado.

“El desarrollo de la identidad digital no debe avanzar por acumulación de proyectos, sino como una decisión estratégica de país. Lo que definamos hoy marcará la relación entre el Estado y la ciudadanía durante la próxima década”, concluyó.

Sobre Mercado Tech Summit

El Mercado Tech Summit es un espacio que reúne a líderes del sector público, privado y tecnológico para debatir sobre innovación, transformación digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y el futuro de la economía digital, con el objetivo de analizar tendencias, compartir experiencias y promover iniciativas que impulsen el desarrollo tecnológico y la modernización de los servicios en la República Dominicana y la región.