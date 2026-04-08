Recomendaciones claves para evitar contagios tras fuertes lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud, informó que mantiene activa la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional ante las lluvias registradas en distintas zonas del país, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

La institución exhortó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas; no entrar en contacto con aguas estancadas; usar botas y guantes al realizar labores de limpieza; hervir el agua antes de consumirla; tapar los envases donde se almacene agua, así como mantener una buena higiene de manos y de los alimentos, para prevenir enfermedades.

Asimismo, recomendó acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier sintoma inusual, para recibir atención oportuna y prevenir complicaciones.

El Ministerio indicó que mantiene coordinación permanente con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y organismos de protección civil, como parte del monitoreo continuo de la situación epidemiológica y sanitaria en las zonas afectadas por las lluvias.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del protocolo de respuesta preventiva ante eventos climáticos, orientado a proteger la salud colectiva y reducir riesgos asociados a enfermedades por aguas estancadas y transmitidas por vectores o contacto con entornos inseguros tras precipitaciones intensas.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los canales oficiales.