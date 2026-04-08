Evitar ríos y hervir el agua:
Recomendaciones claves para evitar contagios tras fuertes lluvias
Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier sintoma inusual, para recibir atención oportuna y prevenir complicaciones.
El Ministerio de Salud, informó que mantiene activa la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional ante las lluvias registradas en distintas zonas del país, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.
La institución exhortó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas; no entrar en contacto con aguas estancadas; usar botas y guantes al realizar labores de limpieza; hervir el agua antes de consumirla; tapar los envases donde se almacene agua, así como mantener una buena higiene de manos y de los alimentos, para prevenir enfermedades.
Asimismo, recomendó acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier sintoma inusual, para recibir atención oportuna y prevenir complicaciones.
El Ministerio indicó que mantiene coordinación permanente con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y organismos de protección civil, como parte del monitoreo continuo de la situación epidemiológica y sanitaria en las zonas afectadas por las lluvias.
Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del protocolo de respuesta preventiva ante eventos climáticos, orientado a proteger la salud colectiva y reducir riesgos asociados a enfermedades por aguas estancadas y transmitidas por vectores o contacto con entornos inseguros tras precipitaciones intensas.
Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los canales oficiales.