Rector de Pucmm llama a fortalecer cultura de la paz

El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Secilio Espinal, exhortó a la sociedad dominicana a impulsar una cultura basada en la verdad, la justicia y la paz, como pilares esenciales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del bien común.

En su mensaje con motivo de la Navidad, Espinal invitó a una reflexión serena y responsable sobre la realidad social que vive el país, marcada, señalo, por conductas que generan inquietud y que riñen con la justicia y el buen comportamiento cívico, interpelando la conciencia colectiva en distintos ámbitos de la vida nacional.

El rector subrayó que ese contexto debe motivar una renovada toma de conciencia ética desde todos los espacios de la sociedad, a fin de fortalecer una cultura sustentada en la verdad, la justicia y la ética pública, indispensables para la cohesión social y la confianza de la ciudadanía.

Formación ciudadana

El académico y sacerdote católico resaltó además, la importancia de promover una formación ciudadana integral que fomente el respeto, los buenos modales y los comportamientos responsables, sobre todo en un tiempo como la Navidad, que invita al recogimiento, la solidaridad y la renovación de los valores humanos y cristianos.

En coherencia con su misión educativa y su identidad católica, dijo que la Pucmm reafirma el papel de las instituciones educativas y sociales como espacios fundamentales para la formación de personas íntegras, con pensamiento crítico y compromiso ético, para contribuir de forma efectiva a una cultura de verdad, paz y justicia.

El rector de la Pucmm concluyó señalando que la Navidad representa una oportunidad para renovar el compromiso ético como país y asumir con responsabilidad y esperanza, la construcción de una convivencia basada en el respeto, la transparencia y una justicia que promueva la dignidad humana.