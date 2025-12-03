Recuperación de los espacios históricos

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

En 2024, como coordinador general de la compañía Odinca, el arquitecto George A. Latour Heinsen ganó una importante licitación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Turismo (Mitur), para el Programa Integral Desarrollo turístico y Urbano Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Se trata de Obras de recuperación, diseño y supervisión de espacios públicos históricos y tradicionales en la Zona Norte de la Ciudad Colonial, como son los parques de San Lázaro, San Miguel, Sal si Puedes, San Antón, Callejón Vicente Celestino Duarte, Callejón El Naranjito, San Antón, Callejón de Bacafar, Emigrados Españoles (Cangrejera) y el parque del Ozama.

“Todos los Proyectos de los Espacios Públicos en la Zona Norte de la Ciudad Colonial fueron aprobados por el Comité Técnico de los Ministerios de Turismo y Cultura, así como de Patrimonio Monumental, Ayuntamiento del Distrito Nacional, y los organismos oficiales de la Caasd y Edeeste. Además, fueron presentados a los residentes de cada sector. Nuestro equipo estará a cargo de la supervisión durante la construcción, y esto es una garantía de buen resultado”, explicó el arquitecto Latour Heinsen, especialista en Urbanismo y Planificación Territorial.

¿Cuáles de estos espacios es su mayor reto?

Cada uno de estos espacios constituye un reto diferente, uno se involucra sentimentalmente en cada uno de ellos. Al visitarlos, analizamos en la mente como se transformarán. Todos serán emocionantes, pero si debo mencionar algunos, creo que el proyecto para el Parque de San Miguel, articulado en tres diferentes espacios, la complejidad espacial del Parque de San Antón, la Plazoleta de los Refugiados Españoles (también conocido como “la Cangrejera”), que la visualizamos como la entrada norte de la Ciudad Colonial.

El también conferencista, catedrático y escritor internacional afirmó que estos espacios son utilizados diariamente por los residentes y visitantes, por lo que su responsabilidad es mejorar la accesibilidad, la seguridad y enriquecer su belleza. “Es una operación seria y respetuosa, ninguna agresión espacial, este ha sido el éxito de nuestras propuestas”.

Parque San Miguel antes y después de su intervención.

Doctor en Arquitectura

Graduado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).En 1992 obtiene el título de Doctor Arquitecto en el Inst. Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). Especialista en Restauración de los Monumentos y de los Centros Históricos en Florencia.

Para la sección cultural del Periódico Hoy (Areito), ha escrito un centenar de artículos.