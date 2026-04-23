Recuperan cuerpo sin vida de joven desaparecido en aguas del río Yuna

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Miembros de la Defensa Civil recuperaron el cuerpo sin vida de un joven de 22 años que había desaparecido en las aguas del río Yuna, en la provincia Monseñor Nouel.

La información fue confirmada por la institución a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, donde indicó que la víctima era de nacionalidad haitiana y que su búsqueda se prolongó por varias horas.

Además, agregó que los restos del hombre, cuya identidad no fue comunicada, fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.