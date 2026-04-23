“Yo me quise volver loca”: el lamento desgarrador de la madre de Carli Franchesca Guzmán

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“¡Ay, mi hija, que no la voy a ver más!”. Entre sollozos, ese era el lamento desgarrador que apenas se lograba escuchar de la madre de Carli Franchesca Guzmán Roche, la joven reportada como desaparecida en septiembre de 2021 y cuya osamenta fue encontrada el pasado enero en los terrenos de una villa del municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

Paula Guzmán relató, con la voz entrecortada, que a pesar de haber transcurrido casi cinco años desde la última vez que habló con su hija —quien entonces tenía 22 años—, la familia mantenía la esperanza de que regresaría a casa. Sin embargo, una llamada de la Procuraduría General de la República terminó por derrumbar esa ilusión y la dejó sumida en una profunda devastación.

“Yo me quise volver loca, yo llamé a una prima mía, y le dije: corre, corre, que yo estoy sola, dio positivo (la prueba de ADN que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses le realizó a los restos), eso era lo que yo le decía a ella, eso me agarró a mí de sorpresa”, manifestó Guzmán.

La joven fue descrita como una muchacha llena de sueños y de futuro, que dejó a un niño en la orfandad, por lo que sus parientes clamarán a las autoridades por justicia.

“Justicia, no importa quién sea, sea americano, sea dominicano, queremos justicia”, exigió Paula Gonzales.

“Aquí todo el mundo la quería, ella no se merecía una muerte así, nosotros queremos justicia”, enfatizó Julissa Rosario, prima de la víctima.

En tanto, Gregorio Martínez, allegado a la familia de Carli Franchesca, expresó que con su muerte no solo sus parientes están devastados, sino también toda la comunidad de Pizarrete, en la provincia Peravia, de donde era oriunda.

“Cuatro años de incertidumbre, de sufrimiento, de dolor para la familia, esto genera una situación muy difícil”, pronunció.

“Aquí todo el mundo la quería, ella no se merecía una muerte así”, añadió Julissa Rosario, prima de Carli ante las cámaras de Noticias Telemicro.

Carli Franchesca Guzmán desapareció en septiembre del 2021 y sus restos fueron hallados en enero del 2026 en una villa en Sosúa.

Sobre el caso

La víctima fue reportada como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional el 13 de septiembre de 2021.

De acuerdo con el Ministerio Público, los denunciantes establecieron que la joven había salido de su vivienda el 2 de septiembre de ese año y que mantuvieron comunicación con ella hasta el día 5 de ese mismo mes vía telefónica. A partir de entonces, las autoridades iniciaron su búsqueda en distintos puntos de la provincia y desplegaron diversas diligencias investigativas, durante las cuales fueron entrevistadas varias personas, incluyendo extranjeros.

Indicó que las osamentas fueron encontradas en el patio de la villa —que había cambiado de propietario— por una persona que cavaba una zanja en el lugar, y que, a partir de la identificación de los restos, el caso pasó a ser investigado como un homicidio.

Además, explicó que un equipo de fiscales realiza las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y proceder con el sometimiento a la justicia de la persona o las personas que se establezca tengan vinculación con el crimen.