Se registra incendio en almacén de BanReservas

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

Un conato de incendio se registró a las 2:22 de la madrugada de ayer en un almacén del Banco de Reservas ubicado en la calle Yolanda Guzmán, donde acudieron más de 15 unidades y 150 hombres del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Así lo informó el general José Luis Frómeta, jefe del Cuerpo de Bomberos, quien explicó que el siniestro se localizó en el segundo nivel y que lograron evitar que se propagara al primero, donde hay todo tipo de documentos. Señaló que no se registraron personas heridas y que para controlar las llamas fue necesario usar camiones cisterna y el apoyo de unidades de provenientes de Santo Domingo Oeste, Haina y otras demarcaciones.