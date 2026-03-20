Remozan templo comunitario en SDO y fortalece espacios de fe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) dejó remozado el templo cristiano Santo Domingo de Guzmán, en este municipio, devolviéndole funcionalidad y belleza a este importante espacio de fe, como parte del compromiso del Gobierno de seguir impactando positivamente las infraestructuras comunitarias en todo el país.

La intervención permitió transformar integralmente el templo, garantizando condiciones dignas, seguras y acogedoras para la comunidad, y fortaleciendo así la vida espiritual y el tejido social de la zona.

Durante el acto, el director general de Propeep, Robert Polanco, expresó su agradecimiento a Dios, a su familia y a las autoridades presentes, destacando el respaldo del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, así como el trabajo del equipo técnico que hizo posible la obra.

“A lo largo de mi vida he estado profundamente vinculado a la iglesia, y tengo un lazo especial con esta comunidad. Por eso, cuando recibimos la solicitud para intervenir este templo, lo asumimos no solo como una responsabilidad institucional, sino también como un compromiso personal y espiritual”, manifestó.

Director del Propeed

Dijo, que con el paso de la tormenta Melisa la infraestructura sufrió algunos deterioros “y nosotros actuamos en consecuencia para devolverle el esplendor y que los feligreses puedan venir a escuchar la palabra de Dios con toda la dignidad y la armonía que requiere un templo cristiano”.

Polanco resaltó que, en un período de apenas cinco semanas, se ejecutaron importantes trabajos que incluyeron más de 2,500 metros cuadrados de pintura interior y exterior, colocación de techos de aluzim e impermeabilización, rehabilitación y pulido de pisos, instalación de 120 luminarias y 20 abanicos, así como el mantenimiento de más de 40 bancos y limpieza general, otras mejoras.

Asimismo, indicó que las intervenciones se extendieron a áreas complementarias como la casa parroquial y espacios de uso comunitario.

“Hoy entregamos a esta comunidad un templo digno, propicio para la evangelización y el encuentro de las familias, los jóvenes y todos los fieles que buscan un espacio de recogimiento”, afirmó.

Imágenes del evento

Polanco explicó que esta obra forma parte de un conjunto de intervenciones que impulsa el Gobierno en Santo Domingo Oeste, donde próximamente se desarrollarán nuevos proyectos de impacto social en sectores como el barrio Enriquillo.

En ese sentido, subrayó que estas acciones responden a la visión del presidente Luis Abinader, orientada a llevar soluciones concretas a las comunidades y devolver dignidad a la gente mediante inversiones en infraestructura social.

De su lado, el alcalde Francisco Peña valoró la intervención y destacó su impacto en la comunidad.

“Esta iglesia no solo ha fortalecido la fe en este sector, sino que también se ha convertido en referencia para otras congregaciones del municipio. Reconocemos en Robert Polanco a un hombre de fe, comprometido con el desarrollo integral de la gente y con el fortalecimiento de la vida espiritual, tanto en la Iglesia católica como en las iglesias evangélicas”, expresó.

Imágenes del evento

Peña señaló que la labor de Propeep ha sido determinante en la ejecución de obras que trascienden el ámbito religioso, incluyendo la recuperación de espacios públicos, la instalación de iluminación en sectores vulnerables, el impulso al deporte y el embellecimiento urbano en distintas comunidades.

Finalmente, reiteró el agradecimiento del municipio por estas iniciativas, que contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible de Santo Domingo Oeste.

En tanto que, al pronunciar sus palabras y bendición de la obra, Leonardo de la Cruz Villilo, cura párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, agradeció al presidente Luis Abinader y al director de Propeep, por el trabajo de remozamiento realizado al templo.

Durante el acto, Polanco estuvo acompañado de su esposa Kati Nova; la diputada Indhira de Jesús; el regidor Jassier Díaz; el comunitario José Ernesto Cruz, y una nutrida presencia de vecinos y feligreses del sector.