Reporta masiva asistencia sin víctimas fatales

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Miles disfrutaron de la popular playa de Bocha Chica, en San Domingo, durante el asueto de Semana Santa, principalmente el sábado, que estuvo abarrotada de niños, jóvenes y adultos, pero con una gran disminución ayer domingo, ya que las personas se recogieron al parecer para evitar los tediosos taponamientos del regreso a casa.

Según el Fideicomiso RD Vial, casi un millón de vehículos se registraron en las estaciones de peajes de las principales autopistas del país, lo que indica que alrededor de cuatro millones de personas se movilizaron durante el asueto de la Semana Santa.

Los organismos de primera respuesta como Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Turística y gobierno local, entre otros, estuvieron muy atentos con medidas preventivas para evitar excesos en una de las playas más concurridas del país, Boca Chica, lo que disminuyó considerablemente incidentes lamentables.

Kelvinson Cáceres, encargado de brigadas y operacional de la Defensa Civil en Boca Chica, explicó que durante el jueves y el viernes la asistencia mermó notablemente en el lugar, debido a las restricciones impuestas por la Alcaldía del municipio para el acceso de vehículos.

Sin embargo, tras flexibilizar la medida, el sábado la gente acudió masivamente a la playa donde disfrutó del agua, el sol y la arena, hasta las 6:00 de la tarde, cuando se conmina a las personas a salir mediante la llamada “cadena de barrido”. Resaltó el hecho de que en los últimos diez años ninguna persona haya perdido la vida por ahogamiento en esta playa, lo que atribuye a la baja profundidad, pero sobre todo, a la vigilancia de los organismos de socorro.

No obstante, informó, que durante el período se produjeron 17 asistencias por intoxicaciones alimenticias, cefalea, deshidratación y mareo, y destacó la ausencia de intoxicación alcohólica, lo que atribuye a las restricciones en ese sentido.

Dijo que dos niños que se le extraviaron a sus padres fueron rescatados por las brigadas y entregados a sus progenitores, luego de cumplir con el protocolo establecido sobre la materia con el llenado de un formulario donde se demuestra la paternidad de los menores.

Para la cadena de barrido, explicó Cáceres, la Defensa Civil cuenta con seis lanchas, pero además reciben el refuerzo de la Armada de República Dominicana, quienes no se retiran mientras quede una persona dentro del agua, pero también cuentan con el respaldo del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) con drones especiales que vigilan todo el área de playa.

En familia

Ayer se notó que los que asistieron a la playa eran básicamente familias, quienes se colocaban en lugares estratégicos para compartir.

Pasado el mediodía fueron notorias las mesas con padres, hijos y amistades compartiendo comidas, principalmente pastas alimenticias, moro de guandules o habichuelas, así como guineo con pollos fritos o guisados.