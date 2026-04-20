República Dominicana aclara su postura tras polémica en cumbre de Barcelona

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Ante el cuestionamiento por parte de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, sobre la participación del país en la cumbre progresista en Barcelona.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, explicó que asistió a un encuentro internacional “de apoyo a la democracia” y que habló sobre la lucha contra la desinformación digital, lo que definió como una “perturbadora realidad nacional e internacional”.

Publicación Antoliano

“Fuimos invitados a un encuentro internacional de apoyo a la democracia, sostenido el día de ayer en Barcelona. De manera particular, se nos invitó a exponer unas breves palabras en torno a la lucha contra la desinformación digital, perturbadora realidad nacional e internacional, y reto que la República Dominicana y el resto del mundo deben asumir con responsabilidad”, publicó.

“No suscribimos declaración alguna ni nos fue solicitado”, añadió.

Fotos de la reunión

Lo que dijo la embajadora

La embajadora estadounidense publicó este domingo el siguiente mensaje:

“Cuando la izquierda global pronuncia las palabras ‘cuidado con la desinformación’, está abogando por la censura, simple y llanamente”, escribió Campos junto a una imagen de Antoliano y Sánchez.

Y en otra publicación, citó un pasaje bíblico de Apocalipsis 3:16: “Porque eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca”.

Imágenes de la embajadora

Gobierno dominicano "no suscribe declaración" de cumbre progresista en España tras acudir



El Gobierno de la República Dominicana defendió este domingo que "no suscribe declaración alguna" de la IV Cumbre en Defensa de a Democracia sostenida este sábado en Barcelona (España), en la que se reunieron presidentes y líderes progresistas de todo el mundo, y en la que participó el ministro de Justicia dominicano, Antoliano Peralta.

"No suscribimos declaración alguna ni nos fue solicitado", declaró Peralta en un comunicado acerca de la cumbre, liderada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la que asistieron los mandatarios de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay.

En dicha cita, los líderes progresistas pidieron que se pase a la acción y se emprenda una reforma de la ONU para hacerla más democrática y que deje de "estar en silencio" ante derivas autoritarias y guerras.

A pesar de su participación, Peralta quiso aclarar que a su Gobierno se le invitó a "un encuentro internacional de apoyo a la democracia" y, de manera particular, a "exponer unas breves palabras en torno a la lucha contra la desinformación digital, perturbadora realidad nacional e internacional, y reto que la República Dominicana y el resto del mundo deben asumir con responsabilidad".

El "invitado" ausente de la cumbre fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puesto que el encuentro se esbozó como una alternativa progresista a su política exterior.

Respecto a ello el ministro de Justicia de República Dominicana, ya aseguró este sábado a su llegada a la cita que éste no era "necesariamente" un encuentro contra Trump y que de haberlo sido, su Gobierno no habría asistido.

En esa línea, el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha sido uno de los mandatarios que más problemas diplomáticos ha tenido con Trump, consideró que la cumbre "es por una alternativa en el mundo" y que "no es contra" el presidente norteamericano.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el más tajante al aseverar durante la cumbre: "no queremos más emperadores".

(Información EFE)