República Dominicana atrapada en bucle fiscal que frena su futuro

República Dominicana continúa destinando más recursos para cubrir deudas del pasado que a invertir en su futuro y su desarrollo, advirtió la economista Rosa Cañete Alonso, autora del estudio “Un presupuesto sin pacto”, en el que analiza el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026.

De acuerdo con Cañete, el país está atrapado en un “bucle fiscal muy peligroso” marcado por ingresos estancados, un gasto rígido y creciente, así como un déficit crónico que se retroalimenta al repetir la estructura presupuestaria de gobiernos anteriores.

La experta explicó que el déficit ha crecido de tal manera que ya ni cubre los gastos del presente, pues los ingresos generados en el 2025 no han sido suficientes para cubrir siquiera los gastos corrientes.

“Nos estamos endeudando no para invertir, sino para subsistir, para cubrir gastos cotidianos. Los intereses de la deuda se están llevando uno de cada cinco pesos del presupuesto nacional y la mayoría de ese gasto va a cubrir el pago de intereses, no pago de capital”, dijo.

Cañete también sostuvo que el presupuesto mantiene deudas históricas que aún no se han resuelto, como el crecimiento desproporcionado de la nómina pública, que se ha triplicado desde el 2005 hasta la fecha, sin traducirse necesariamente en mejores servicios para la ciudadanía.

Asimismo, criticó la falta de avances en las reformas institucionales anunciadas por el presidente Luis Abinader en 2024 y la permanencia de estructuras que considera desalineadas con la eficiencia del gasto. Hizo hincapié en el “elevado” presupuesto de la Presidencia que supera, según el estudio, el de más de 12 ministerios juntos, con un monto que asciende a los RD$130 millones.

“Sin cambios en este sentido y la reducción del uso clientelar del Estado, va a ser muy difícil legitimar la política fiscal y poder proceder a cambios sustantivos dentro del presupuesto”, opinó.

Además cuestionó el modelo de recaudación e indicó que pese al nivel de extrema desigualdad, el sistema tributario, además de recaudar poco, desaprovecha su capacidad para enfrentar la desigualdad y la pobreza, y por el contrario, la aumenta.

Tras citar datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo que las cien mil personas más ricas del país concentran más ingresos de que los ocho millones de dominicanos restantes, y aun así las altas rentas y grandes patrimonios aportan menos fisco que el consumo de la mayoría.

En ese sentido, Cañete dijo que solo una reforma integral, basada en un pacto fiscal con participación ciudadana permitirá definir prioridades, revisar privilegios, fortalecer las instituciones y lograr que tanto el presupuesto del 2026, como todos los que le sigan, construyan un país más próspero.