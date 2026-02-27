República Dominicana cumple hoy 182 años de fundación

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La República Dominicana arriba hoy al 182 aniversario de su independencia, que inició su materialización el 27 de febrero del 1844 con un trabucazo, el enhestamiento de la Bandera Nacional seguido de intensas batallas contra el ejército de Haití que mantuvo el dominio del territorio durante 22 años.

La liberación comenzó con el ideal de Juan Pablo Duarte, quien desde muy joven conoció los valores democráticos y las ventajas de vivir en libertad durante sus viajes por motivos de estudios en Europa y Estados Unidos.

Es a partir de entonces que trabaja en el propósito libertario y funda en 1838 la sociedad secreta La Trinitaria junto a Juan Isidro Pérez, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González, Félix María Ruiz, Felipe Alfau, Jacinto de La Concha, José María Serra y Pedro Alejandrino Pina.

A ese grupo se fueron sumando otros patriotas que iniciaron movimientos estratégicos para sacar al ejército haitiano de la parte este de la isla de Santo Domingo, en lo que hoy es el territorio dominicano.

Duarte compartió el liderazgo de la gesta con Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, quienes forman la triada de padres de la Patria.

Estos forjadores de la independencia se entregaron a la causa libertadora, sacrificándose y a sus familias, algunas que, como la de Duarte aportaron recursos para lograr la independencia.

Luego de intensas labores que fueron concitando apoyos de diversos sectores, el 27 de febrero del 1844 Mella disparó un trabucazo en la Puerta de la Misericordia, señal para que en la Puerta del Conde, Sánchez izara la bandera que fue diseñada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez.

A partir de ahí se iniciaron batallas encarnizadas en diferentes puntos del país y una diferencia armamentística considerable entre haitianos y dominicanos, quienes pelearon hasta con palos y piedras para hoy contar con una república independiente y soberana bajo el lema de Dios, Patria y Libertad.