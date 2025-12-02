República Dominicana y EE.UU.: una relación bilateral más profunda y dinámica

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

“República Dominicana está lista para seguir apostando a una relación bilateral más profunda, dinámica y alineada con las prioridades de los Estados Unidos”, afirmó William Malamud, vicepresidente ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio en el país (Amchamdr).

Resaltó que durante los últimos años, la República Dominicana ha demostrado que cuando el sector público y el sector privado colaboran con visión compartida, los resultados son visibles, medibles y transformadores.

“Ese trabajo conjunto ha sido muy importante para preparar al país frente a las necesidades comerciales de los Estados Unidos: mayor transparencia, integridad institucional, mejores prácticas regulatorias, y un ecosistema más competitivo y confiable para invertir y hacer negocios”, expuso Malamud.

Expresó que hay evidencia concreta, que la República Dominicana ha logrado avances significativos en áreas críticas para la relación bilateral.

Citó que en contrataciones públicas, la promulgación reciente de la nueva Ley marca un antes y un después en materia de transparencia, integridad y modernización institucional.

“En propiedad intelectual, nuestro país fue excluido del Watch List del Special Report 301, reconociéndose los esfuerzos nacionales por proteger la innovación y hacer cumplir los marcos regulatorios. Este progreso también ha sido validado por el Global Innovation PolicyCenter de la U.S. Chamber of Commerce, que destaca la mejora sostenida del país en este ámbito”, resaltó durante el almuerzo mensual de la entidad con la nueva embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos.

Indicó que también en Estado de Derecho: el WorldJustice Project posicionó a la República Dominicana 11 escalones por encima del año anterior, una señal de fortalecimiento institucional y del compromiso del país con la justicia y la transparencia.

Mientras, en materia de lucha contra la trata de personas, RD subió al Nivel 2 en el Trafficking in PersonsReport, reflejo del trabajo coordinado de múltiples instituciones nacionales.

Agregó que en el ámbito financiero y regulatorio, la Florida International University y el Adams Smith Center forEconomic Freedom reconocieron a la República Dominicana como el país más estable y confiable para invertir en América Latina, un hito que refuerza la confianza de los inversionistas y el rol del país en la región.