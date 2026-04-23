República Dominicana ha perdido 14 MM de tareas cultivables en últimos 55 años

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, informó que el país ha perdido 14 millones de tareas cultivables en los últimos 55 años, por lo que afirma es urgente proteger los suelos agrícolas.

Al celebrarse ayer el Día Internacional de la Madre Tierra, Sánchez Roa consideró que “la principal causa de esta reducción es la expansión urbana desordenada, que ha cambiado el uso de la tierra, sumada a la deforestación creciente, la cual deja los suelos desprotegidos y acelera su degradación”.

Dijo que es alarmante que la degradación del suelo ya afecte cerca del 70 % del territorio nacional, con un 30 % identificado como zonas áridas o altamente vulnerables a la desertificación.

Exhortó al Gobierno a prestar atención al “Informe GEO 2024” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyos hallazgos advierten sobre graves riesgos ambientales para las futuras generaciones.

Señaló que en el país se registran múltiples formas de degradación del suelo, como erosión, salinización, compactación, anegamiento y contaminación, que afectan zonas montañosas áreas agrícolas llanas.

Además, citó alertas del Ministerio de Medio Ambiente sobre el deterioro en importantes cuencas hidrográficas, entre ellas Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Ozama y Nizao.

Sánchez Roa expresó que la situación que afecta la tierra dominicana “compromete seriamente la seguridad alimentaria nacional”, por lo que las autoridades le deben poner especial atención.