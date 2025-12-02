República Dominicana simplifica requisitos de entrada para turistas de múltiples países

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes la prórroga del ordinal segundo de la Resolución No. DGM-01-2024, que permite a turistas de varias naciones ingresar al territorio dominicano con sus pasaportes vigentes, sin la necesidad de cumplir con el tradicional requisito de seis meses de validez.

Entre ellos se citan los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos de América, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador.

Asimismo, la institución señaló que esta facilidad aplica a extranjeros de otros países que cuenten con documentación legal vigente que les permita ingresar a cualquiera de las naciones antes mencionadas.

“De manera excepcional, el pasaporte de estos visitantes solo deberá mantenerse válido durante su permanencia y salida del territorio dominicano, sin requerir la vigencia mínima de seis meses usualmente exigida”, agregó Migración mediante un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Añadió que esta medida tendrá validez por un año, desde el 1. ° de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.