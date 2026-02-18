República Dominicana supera 60% supervivencia en cáncer infantil

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

República Dominicana ha logrado un avance significativo en la última década en la detección temprana y tratamiento del cáncer infantil, lo que eleva la tasa de supervivencia a 60%, en algunos centros, no obstante, autoridades reconocen que aún persisten brechas para reducir la incidencia y alcanzar los estándares comparables con los sistemas de salud más desarrollados.

Las autoridades reafirmaron que esta enfermedad constituye una prioridad nacional de salud pública, sustentada en planificación estratégica, coordinación interinstitucional y fortalecimiento continuo de los servicios.

Lo hicieron durante un encuentro realizado por el Ministerio de Salud, en el Día Internacional del Cáncer Infantil, encabezado por la primera dama, Raquel Arbaje, el ministro de Salud Víctor Atallah y el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón.

“Aunque alcanzar 60 % de supervivencia representa un avance importante, el objetivo es elevar aún más la esperanza de vida. La meta es que nuestros niños y niñas superen la enfermedad. Para ello trabajamos de manera articulada todas las instituciones”, expresó.

Víctor Atallah

El ministro de Salud destacó que el trabajo interinstitucional, ha permitido brindar mayor apoyo a las familias y fortalecer la red de atención oncopediátrica, más allá de las simples estadísticas.

“El cáncer infantil es una prioridad nacional de salud pública. Y lo es porque hemos decidido enfrentarlo con planificación, coordinación y responsabilidad. Hemos avanzado en la implementación progresiva de protocolos clínicos y fortalecer el primer nivel de atención para mejorar la detección temprana”, resaltó

Mientras, Raquel Arbaje destacó que la apertura del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades, concebido como parte de su visión de atención integral a la niñez con cáncer, ha permitido diagnosticar a tiempo más casos. En ese sentido, expresó: “El cáncer se mueve día a día y se supera en familia; se supera con ese soporte que ustedes dan, los colaboradores, los doctores y las enfermeras. Siempre una sonrisa, aunque sea en el momento más difícil”.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales presentó los principales resultados y recomendaciones de la propuesta para el cierre de brechas en el financiamiento del cáncer infantil, con la propuesta de la inclusión de medicamentos y procedimientos que no estaban cubiertos por el estado y ahora lo estarán, durante una exposición a cargo de la doctora Yesenia Díaz, directora de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Contributivo y Planes.

De acuerdo con datos de Salud Pública, la supervivencia de niños con cáncer pasó de entre 20 % y 30 % hace diez años, a menos de 40 % en 2019, hasta superar el 60 %. República Dominicana fue reconocido en 2024 por su estrategia nacional y en 2025 recibió el premio Alignment Poster Winner, por la coherencia de sus acciones con los pilares internacionales de la estrategia.