Impactante caída de Delaossa durante concierto en Madrid

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El concierto del rapero español Delaossa en el Movistar Arena de Madrid se convirtió en un episodio de tensión y sorpresa cuando el artista malagueño sufrió una caída desde aproximadamente 20 metros de altura durante una acrobacia inicial. El incidente ocurrió al inicio del espectáculo de su gira La Madrugá, generando preocupación entre los miles de asistentes que presenciaron el momento.

El impacto lo dejó tendido en el suelo mientras el público reaccionaba con gritos y silencio. Personal médico y técnico acudió de inmediato para asistirlo, confirmando que el rapero había sufrido una dislocación de hombro y contusiones en el costado.

En un gesto que sorprendió a sus seguidores, Delaossa regresó minutos después al escenario con el brazo en cabestrillo y decidió continuar el concierto. Su determinación fue recibida con una ovación, aunque el incidente abrió el debate sobre las medidas de seguridad en espectáculos de gran formato.

Delaossa, considerado uno de los referentes del rap español contemporáneo, se encuentra en plena gira presentando su álbum La Madrugá, un proyecto que él mismo ha descrito como el más personal y ambicioso de su carrera. El concierto en Madrid era uno de los más esperados de la gira y, pese al accidente, el artista logró culminar la presentación, reafirmando su compromiso con el público