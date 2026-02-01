ETED entrega 10 becas universitarias por RD$6 millones en el Día Nacional de la Juventud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Nacional de la Juventud, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) reafirmó su compromiso con la educación y el desarrollo humano, mediante la entrega de becas universitarias a hijos de sus colaboradores, con una inversión total de RD$6,038,464.00

El Programa de Becas para Hijos de Empleados tiene como objetivo brindar oportunidades de educación superior a hijos de colaboradores con alto rendimiento académico, contribuyendo de manera directa a la formación profesional de jóvenes talentosos y al fortalecimiento del entorno familiar de los empleados, que día a día contribuyen al funcionamiento del sistema de transmisión eléctrica nacional.

En el acto el administrador general de la ETED, ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, destacó que es una iniciativa prioritaria de gran impacto social: “Invertir en la educación de los hijos de nuestros colaboradores es invertir en el futuro del país, en profesionales comprometidos y en familias más fuertes, que son la base de una institución sólida¨.

Para la convocatoria 2026, fueron aprobadas 10 becas universitarias, como resultado de un proceso de evaluación riguroso y transparente, en el que participaron 13 aspirantes, de los cuales 10 cumplieron con todos los criterios establecidos. La inversión estimada para este período asciende a RD$6,038,464.00, distribuidos entre las direcciones de Mantenimiento de Infraestructura, Administrativa, y Tecnología y Telecomunicaciones, garantizando así un impacto transversal dentro de la institución.

La ETED destacó que esta iniciativa no interfiere en la selección de la universidad por parte del beneficiario, y que el mantenimiento de la beca está condicionado a un índice académico mínimo de 3.0, promoviendo la excelencia, la responsabilidad y la disciplina como valores fundamentales.

En el emotivo encuentro, las becas fueron entregadas por Julio César Martínez Mejía, director de Gestión Humana, Karina Rodríguez, gerente de Desarrollo Organizacional y, Fernando Mota, coordinador de Capacitación y Desarrollo, quienes coincidieron en resaltar que esta iniciativa representa una inversión estratégica en el talento joven y un reconocimiento directo al esfuerzo de los empleados de la institución.

Con esta acción, la ETED consolida su visión de responsabilidad social interna, reafirmando que el desarrollo del talento humano comienza en el hogar y se proyecta hacia la sociedad a través de una educación de calidad, inclusiva y con oportunidades reales para la juventud dominicana.