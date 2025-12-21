República Dominicana vive el día más corto del año este 21 de diciembre

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El analista del tiempo Jean Suriel informó que este domingo 21 de diciembre se registra en República Dominicana el día más corto del año, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. El fenómeno astronómico provoca casi 13 horas de oscuridad en el país y marca la llegada de la noche más larga del 2025.

Suriel explicó que este evento ocurre por la declinación del eje de la Tierra, que favorece más horas de luz solar en el hemisferio sur y menos iluminación natural en nuestra región.

Con el solsticio, también concluye el otoño y se da inicio al invierno en el hemisferio norte, estación que se extenderá por 88 días y 23 horas, hasta el próximo 20 de marzo de 2026.

El analista recordó que en varias zonas cercanas al círculo ártico, como Rusia, Groenlandia, Alaska, el norte de Noruega, Finlandia y Canadá, se vive desde noviembre la llamada noche polar, con 24 horas de oscuridad continua, situación que se prolongará hasta enero.

Qué ocurre durante este fenómeno

El solsticio de invierno trae consigo días más cortos y noches más largas, con una duración de luz solar menor a 11 horas en gran parte de México. A partir de esta fecha, la cantidad de luz solar comenzará a aumentar de manera gradual, preparando el camino hacia la primavera.

¿Cuál es su significado astronómico y cultural?

Astronómicamente, el solsticio permite comprender con precisión el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la dinámica de las estaciones. Culturalmente, ha sido celebrado desde la antigüedad en diversas civilizaciones como un símbolo de renovación y esperanza, al marcar el regreso progresivo de la luz tras la noche más larga del año.

¿Cómo afecta a las personas?

Especialistas señalan que este fenómeno puede influir en el estado de ánimo, ya que la reducción de luz solar está asociada a cambios en los ritmos biológicos y energéticos. Sin embargo, también es visto como una oportunidad para reflexionar y conectar con tradiciones que celebran el inicio del invierno.