"República de Venecia": Toxic Crow denuncia inundaciones y falta de acción

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantante urbano Toxic Crow arremetió contra las autoridades dominicanas al denunciar las deficiencias del sistema de filtrantes y alcantarillados, que calificó como “un cáncer” para el país.

En un mensaje difundido en redes sociales, el artista expresó que las inundaciones constantes afectan gravemente a la población y cuestionó la falta de soluciones por parte del ayuntamiento y las instituciones responsables. “El agua le da hasta aquí a la gente, será comprar sistema de buzos. Vamos a llamar a República Dominicana, República de Venecia”, ironizó.

Toxic Crow, quien también se identificó como ingeniero civil, señaló que las autoridades no han atendido las demandas ciudadanas para reparar el sistema pluvial, lo que ha generado malestar y desesperación en comunidades afectadas por las lluvias.

La denuncia se suma a las múltiples críticas de residentes en distintos sectores de Santo Domingo, quienes aseguran que las inundaciones recurrentes ponen en riesgo la seguridad de las familias y evidencian la falta de mantenimiento en la infraestructura urbana.