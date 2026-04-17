Residentes Gascue agradecen alcaldesa DN

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La Junta de Vecinos de Gascue agradeció a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, por su pronta y eficaz respuesta tras el sector ser impactado por fuertes vientos que afectaron decenas de árboles el pasado lunes.

A través de un documento, expresaron su valoración por el liderazgo, compromiso y sensibilidad social de la alcaldesa, cualidades que entienden fueron vitales para coordinar las acciones para lograr restablecer el orden y la seguridad en tiempo récord. “Gracias por su dedicación y amor por Santo Domingo. Su gestión reafirma que, ante la adversidad, la unión y el servicio público marcan la diferencia”, resaltan los comunitarios.

En ese sentido, Andrés Alejandro Aybar apuntó: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la persona de su alcaldesa, Carolina Mejía, por su liderazgo, sensibilidad y pronta intervención”.