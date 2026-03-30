Restos de Héctor Rizek serán sepultados hoy; resaltan aportes

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Los restos del empresario cacaotalero Héctor José Rizek Llabaly serán sepultados esta mañana a las 9:00 en el cementerio Puerta del Cielo, tras ser velados en la víspera. Falleció el sábado.

El industrial francomacorisano es reconocido por sus aportes al florecimiento de la producción del rubro en el país y por la proyección en el mercado internacional.

El presidente del Grupo Rizek, que produce, procesa y exporta cacao orgánico y convencional, es definido como un hombre que durante más de medio siglo “consolidó la reputación del fruto en el mundo”.

Durante el velatorio, la primera dama Raquel Arbaje, quien asistió a las honras fúnebres, destacó la relación de amistad que le ha unido a su familia y lo definió como un visionario que puso el cacao dominicano en alto y colaboró con todos los productores.

De acuerdo con su declaración, gracias a este trabajo, el producto hoy está dentro de los primeros lugares en Europa y Estados Unidos.

“Quizás los chocolaticos que nos comemos por ahí son hechos con cacao nuestro”, expresó. Sostuvo que los hijos de Rizek Llabaly también han sido ejemplo de trabajo de solidaridad, de honradez.

“Estoy aquí, ya que Luis (Abinader) no ha podido estar por una agenda que tenía previa, pero a hombres así tenemos que prestarle su respeto”, dijo.

Trayectoria

El empresario nació en San Francisco de Macorís el 3 de marzo de 1931. Fue miembro de la Junta Monetaria desde 1985.

Parte de una familia, que desde 1905 trabaja con el cacao y la exportación, es atribuido el crecimiento y la consolidación de las marcas Nazario Rizek, Rizek SAS, Rizek Cacao y Kahkow SRL, con impacto en el territorio dominicano y en el Caribe.

Por la tradición familiar centenaria, sectores del empresariado asumen que los hijos de Rizek Llabaly tomarán ahora el relevo para seguir la tradición del grupo calificado como empresa de exportación.