CNM aplaza su reunión: nuevos jueces de la SCJ y TSE se conocerán en esta fecha y horario

Santo Domingo.— El consultor jurídico del Poder Ejecutivo informó que la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), prevista para este miércoles, para dar a conocer los jueces seleccionados que llenarán las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), fue pospuesta para el próximo martes 2 a las 7:00 de la noche.

Peralta Romero señaló que la convocatoria mantiene el mismo objetivo: concluir el proceso de selección iniciado semanas atrás y garantizar la conformación de tribunales sólidos, independientes y a la altura de las exigencias del sistema judicial dominicano.

La sesión constituye la etapa final del proceso de evaluación, en el cual fueron entrevistados 81 de los 83 aspirantes durante cuatro jornadas de trabajo.