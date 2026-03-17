Johan Rojas suspensión: cuántos juegos y por qué

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Johan Rojas ha estado en el campamento de los Filis en esta primavera, jugando en la Liga de la Toronja y practicando con sus compañeros, mientras que en las últimas semanas esperaba noticias sobre su futuro con el club.

El lunes por la noche, las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron que Rojas ha sido suspendido por 80 juegos sin paga tras dar positivo por boldenona, una sustancia para mejorar el rendimiento, en violación del Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de la liga. La suspensión comenzará al inicio de la temporada regular de 2026.

Rojas no podrá participar en la postemporada.

"Los Filis apoyan plenamente el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de las Grandes Ligas de Béisbol y lamentan profundamente la noticia de la violación de Johan", declaró el equipo en un comunicado.

Rojas, de 25 años, estuvo en el campamento el lunes por la mañana en el BayCare Ballpark, charlando y riéndose con sus compañeros. Jugó el domingo contra los Bravos.

Su inclusión en la plantilla de los Filis para el Día Inaugural era prácticamente imposible, mucho antes de que surgieran los primeros informes a principios de este mes sobre una posible suspensión. Rojas declinó hacer comentarios al respecto.

La suspensión de Rojas afecta la profundidad de los jardines de la organización. Se espera que los Filis busquen refuerzos en las próximas semanas.

El mes pasado, iniciaron el campamento con una alineación proyectada que incluía a Brandon Marsh y Otto Kemp en el jardín izquierdo, Justin Crawford (prospecto Nmr. 3 de los Filis) en el jardín central y Adolis García en el jardín derecho.

Rojas se perfilaba como el quinto jardinero en la lista de profundidad. Si Crawford tenía problemas o se lesionaba en algún momento, Rojas podría haberlo reemplazado en el jardín central.

¿Y ahora?

Marsh es el candidato más probable para jugar en el jardín central si Crawford no puede hacerlo. Sin embargo, la siguiente opción podría ser Pedro León, quien fue enviado a la filial de Triple A de Lehigh Valley el lunes. León ha jugado 205 partidos en el jardín central en su carrera en las Ligas Menores.

León también es el único jardinero sano que queda en la plantilla de 40 jugadores de los Filis (aparte de García, Marsh y Kemp).

Rojas bateó .224 con un OPS de .569 en 172 apariciones al plato la temporada pasada.

En total, bateó .252 con un OPS de .633 en partes de tres temporadas, pero se destacó como un defensor por encima del promedio.