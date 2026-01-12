Roberto Santana niega maltratos traslados presos

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

El director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana negó que en los traslados de internos desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres se hayan cometido abusos o maltratos, tal como se denunció tras el atentado contra la subdirectora del penal, Laura Ricardo, hecho en el que falleció el chofer Crecencio Nolasco Cruz como víctima colateral.

Las declaraciones del funcionario se produjeron en el contexto de una intervención realizada en el recinto penitenciario, donde se llevó a cabo una requisa y el traslado de al menos 20 privados de libertad hacia otros centros, acciones que generaron cuestionamientos por parte de los familiares.

Santana aseguró que los movimientos de reclusos se realizan conforme a los protocolos y rechazó los supuestos excesos por parte de las autoridades durante el proceso. Además, sostuvo que el sistema penitenciario garantiza los derechos fundamentales de las privados de libertad.

Al hablar del atentado, dijo que se está a la espera de los resultados de las investigaciones que llevan a cabo la Policía y el Ministerio Público, y que no se pueden adelantar conclusiones sobre ese hecho.

Agregó que los traslados ejecutados no están relacionados con el ataque a la funcionaria, sino que responden a procedimientos rutinarios por seguridad, órdenes judiciales o situaciones familiares.

Atentado

El atentado ocurrió la noche del viernes, cuando unos encapuchados que se desplazaban en un motor realizaron varios disparos contra la yipeta en la que se transportaba Ricardo, quien resultó ilesa. Uno de los disparos alcanzó a Crecencio Nolasco Cruz, chofer de la ruta F que falleció en el Cabral y Báez.