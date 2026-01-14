Rol de Hostos debe ser emulado por docentes

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Expertos del ámbito cultural y educativo del país coincidieron en que la concepción pedagógica de Eugenio María de Hostos debe servir de inspiración para el rol docente, en especial por su fundamento en el positivismo, su énfasis en la idea del cambio y su firme noción de progreso.

El tema fue debatido durante el XXI Congreso Hostosiano Cultura como praxis del progreso en el pensamiento hostosiano, organizado por la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD diversas y organizaciones hostosianas.

En su intervención la ensayista y historiadora Luisa Navarro, señalo que la única manera de optimizar la labor, es mejorando la manera en que los docentes enseñan. Entiende que su rol es determinante en la capacitación y el provecho académico de los estudiantes. Otros educadores como Francisco Acosta reiteraron como Hostos concebía la educación como una tarea ética, inseparable del desarrollo moral del individuo y del progreso colectivo donde la escuela debía ser un espacio de formación integral, donde el conocimiento estuviera al servicio del bien común, la justicia social y la dignidad humana. Hostos también concibió un modelo de enseñanza, una filosofía educativa, y una concepción científica de percibir el mundo según Gerardo Roa, decano de la Facultad de Humanidades de la Uasd la educación promovida por Hostos es de naturaleza laica, racional y humanista.

ADP seguirá el legado

Al conmemorase el 187 aniversario del nacimiento de Eugenio María de Hostos el pasado 11 de enero, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ratificó el compromiso del magisterio nacional de mantener vivo su legado histórico para superar los déficits actuales e históricos de la educación dominicano