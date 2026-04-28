Rosario Espinal ve complejo una fusión entre PLD y FP

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La socióloga y analista política Rosario Espinal expresó que es “dificilísimo” que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo se unan o se fusionen en un solo partido.

Empero, cree que el día en que uno de estos partidos esté mucho más adelante que el otro, en un torneo electoral, el que vaya muy adelante va a captar la masa votante de la oposición.

Además, consideró que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo se van posicionando como partidos de la oposición al Gobierno y, a la vez, están en una competencia inevitable, con la diferencia en que Leonel Fernández puede postularse, lo que le da una ventaja a la FP. Ve a Leonel como el único candidato claro y fijo de la oposición y lo fue en el año 2020, en el 2024, y se perfila que será el candidato de la FP en el 2028, si no ocurre nada extraordinario.

Sostuvo que la FP tiene en Fernández, quien es su presidente, a un potencial candidato, no proclamado formalmente, y puede aspirar a las elecciones Presidenciales del 2028, mientras que el PLD, no puede postular a su presidente, Danilo Medina.

“Entonces, esa situación le da una ventaja a la FP, porque tiene un potencial candidato que está haciendo visitas, declaraciones, haciendo política y tiene posibilidades de repostularse. Mientras que, en el PLD, aunque Medina acapara la noticia y sea el que emita declaraciones, no tiene posibilidades de repostularse. Eso ya establece una desigualdad entre esas dos fuerzas políticas”, explicó.

Fortaleza de PRM

En cuanto al Gobierno, la profesora y escritora Espinal precisa que tiene muchas maneras de ir impactando en la sociedad. Destaca que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tampoco tiene un candidato presidencial para el 2028, pero resalta que el PRM como Gobierno, puede hacer muchas cosas para tratar de mantenerse en el poder, aunque no tenga candidato todavía.

Reiteró que al Gobierno es que le toca gobernar, si tiene ayuda de la oposición es muy bueno, más el papel de la oposición es hacer críticas y tratar de abrirse espacio.

A su entender es temprano para el debate de los electorales hasta que los partidos comiencen a hacer algún tipo de movimiento. “Todavía no estamos en un periodo electoral o preelectoral”.

Indicó que la situación mundial es muy incierta, y el Gobierno dominicano -supone que está concentrado en el monitoreo de los vaivenes de lo que ocurre en el mundo, y cómo eso afecta a la República Dominicana. “Ya hay, bastante tarea tiene el Gobierno”.

Sostuvo que este es un momento de mucha incertidumbre y economías abiertas como la dominicana son muy vulnerables a lo que pueda ocurrir, al ser un país que no tiene petróleo y que depende mucho del turismo. Recomienda a las autoridades ser cautelosas y monitorear con prudencia.