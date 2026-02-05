Rosario Espinal ve se disputan criticar gobierno

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La socióloga politólogo Rosario Espinal consideró que las críticas que lanzan al Gobierno los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina son parte de la competencia democrática-electoral, en la que la oposición política señala los problemas y el Ejecutivo muestra los avances y lo positivo de la administración del Estado.

Expresó que los debates continuarán en la medida que se acerquen las elecciones, porque el objetivo de Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), es volver al poder y ser presidente, por lo que todas sus actuaciones están enfocadas en esa dirección.

Indicó que en el caso de Danilo Medina, al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se le dificulta mostrar un candidato definido para las elecciones Presidenciales del año 2028.

Consultada respecto de los ataques que le hacen al Gobierno, Fernández y Medina, quienes cuestionan el uso de los recursos del Estado y los escándalos de corrupción, la dominicana, profesora en Temple University en Filadelfia, Estados Unidos, expresó que “en política, es normal que el Gobierno presente su mejor cara, todo lo positivo que hay y todo lo positivo que ha hecho y la oposición, por su parte, va a presentar los problemas que hay. Esa es la naturaleza entre el Gobierno y oposición, en cualquier sociedad donde hay -dígamos, libertad de expresión y una competitividad democrática, electoral”.

Rosario Espinal resaltó que todas la actuaciones de Leonel Fernández están enfocadas en regresar a la Presidencia de la República por lo que su posturas hacia el Gobierno como al Partido de la Liberación Dominicana siempre estarán relacionadas con ese objetivo.

Para la autora la escritora del libro “Autoritarismo y democracia en la política dominicana”, Fernández sabe que a quien tiene que desplazar para volver a ser presidente del país es al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). “Obviamente, Leonel va a tener una posición critica hacia el Gobierno”.

Observó que en el año 2020, Leonel no tenía posibilidades de volver a ganar la Presidencia, por lo que sus criticas eran más tenues, pero en el 2024, aunque pensaba que podría ir al poder, era imposible que ganara. Para el 2028, que es donde está la apuesta, la oposición cree que esa será su oportunidad, y Leonel en particular. La politóloga Rosario Espinal considera que la oposición va a arreciar sus criticas al PRM y al Gobierno de Luis Abinader en lo adelante.

“De parte del Gobierno, mientras más pasa el tiempo, más se acumula lo positivo y lo negativo y eso, facilita a la oposición señalar lo negativo”, concluyó la analísta