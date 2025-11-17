La ruta del crimen: imágenes revelan cómo se movieron presuntos asaltantes en Santiago

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un video de seguridad difundido este fin de semana muestra el momento en que los presuntos asaltantes del bar Plaza Gómez Díaz Bar & Club, en Santiago, llegaron heridos a la vivienda donde se ocultaban, horas después de haber ultimado a tiros a la joven Jennifer Altagracia Rodríguez de González, de 36 años.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 16 de noviembre, cuando tres individuos intentaron asaltar el establecimiento ubicado en la avenida Hispanoamericana. Durante el asalto, un teniente coronel de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio, intervino y se produjo un intercambio de disparos. Dos de los atacantes resultaron heridos y uno de ellos falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad coinciden con la versión oficial ofrecida por la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes confirmaron que los implicados fueron localizados en una residencia donde intentaban ocultarse tras el crimen.

El video ha generado gran conmoción en redes sociales, al mostrar el estado de los agresores tras el tiroteo y su intento de fuga. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si hay más personas involucradas y esclarecer todos los detalles del asalto.

Jennifer Rodríguez era madre de familia y se encontraba compartiendo con amigos en el centro de diversión cuando fue impactada por los disparos. Su muerte ha provocado indignación en la comunidad santiaguera y ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios nocturnos.