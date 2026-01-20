Sacerdotes marcharán contra explotación minera

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La explotación minera en las cordilleras Central y Septentrional ha encontrado el rechazo de un grupo de sacerdotes de Santiago, que el día de ayer anunció una marcha caravana para el miércoles 28 de este mes, en defensa de esas cadenas montañosas.

En tanto que, el Ministerio de Energía y Minas aseguró que, en lo referente a ese proyecto de exploración no se ha producido hallazgos de importancia ni existe ningún plan de intervención o explotación en la cordillera Septentrional.

La marcha caravana emepzará a las 8:00 de la mañana, desde la avenida Circunvalación Norte, por la autopista Duarte y llegando hasta la ciudad de Santiago, pero antes, solicitaron a los cristianos del país elevar una oración a la Virgen de la Altagracia, para vencer a los que desean el mal a las presentes y futuras generaciones.

Criticaron a los que desean el mal en el país con su afán de lucro y búsqueda de dinero rápido y fácil, sin pensar que los dominicanos que van a nacer dentro de 500 años necesitan encontrar unas tierras productivas, con agua y árboles que le sigan dando el alimento que “nosotros tenemos ahora de la madre tierra”.

Los convocantes dijeron que la movilización está amparada en la Constitución, en sus artículos 15 y 67, que expresa que el agua y el medioambiente tienen prioridad sobre cualquier otro uso.

El padre Ramón (Nino) Ramos, misionero de los Sagrados Corazones, manifestó que la Constitución no es pedazo de papel, sino el instrumento que manda a quienes dirigen el país.