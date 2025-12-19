Salud dice hay alta incidencia virus y de influenza A y B

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Durante 2025 se evidencia un cambio sustancial en la actividad viral, la cual aumenta de manera sostenida y se mantiene la cocirculación de influenza A y B, SARS-CoV-2, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus.

Esta circulación se vuelve más persistente, elevando el riesgo de coinfecciones, exacerbaciones respiratorias y mayor presión sobre los servicios asistenciales. Esta dinámica refleja lo reportado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en distintos países del hemisferio.

La información está contenida en el boletín número 49 de la Semana Epidemiológica, que elabora la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

En tanto que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insiste en que las temporadas respiratorias recientes han sido más intensas, irregulares y prolongadas.

“El comportamiento del virus Sincitial respiratorio constituye la señal epidemiológica más destacada de 2025”, asegura la Dirección de Epidemiología.

Picos más altos

A partir de la semana 38 se observa un incremento pronunciado, alcanzando picos entre la 40 a la 45, que superan ampliamente los valores de 2024 y generan una carga considerable de bronquiolitis, neumonía y hospitalizaciones en lactantes, grupo altamente susceptible tras temporadas previas de baja exposición.

Las condiciones climáticas, lluvias frecuentes, alta humedad y cambios térmicos, han contribuido a potenciar la transmisión, replicando patrones observados también en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile, donde el virus ha mostrado picos adelantados y de mayor magnitud, de acuerdo al boletín.

Demanda en centros

Este escenario ha incrementado la demanda en emergencias, hospitalización pediátrica y unidades de cuidados intensivos, donde pequeñas variaciones en la curva de virus respiratorios se traducen en presiones asistenciales significativas.

La complejidad generada por la cocirculación viral y el protagonismo del virus, exige una lectura cuidadosa de las tendencias, especialmente en poblaciones vulnerables y territorios de mayor actividad hospitalaria, asegura el Ministerio de Salud.

Acciones oficiales

El organismo rector de la salud ha fortalecido la vigilancia virológica, mediante expansión del muestreo, intensificación de la notificación inmediata, vía el sistema de vigilancia.

Indica que se monitorea a diario la ocupación de camas, además de activar rutas de referencia rápida para pacientes pediátricos graves, así como garantizar disponibilidad de insumos críticos.

Asimismo, se impulsa la vacunación contra influenza en grupos de riesgo y la promoción comunitaria orientada a higiene respiratoria, reducción del hacinamiento y consulta temprana.