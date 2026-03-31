Salud pide a padres vacunar contra virus cáncer cérvix

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud recomendó a las familias acudir a los centros de vacunación para inmunizar a los adolescentes contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Es el responsable del cáncer cervico uterino, una enfermedad prevenible por vacunas y que provoca alta mortalidad en República Dominicana.

El cáncer cervico uterino sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en mujeres en edad productiva, afirma el ministerioen su boletín oficial de la semana epidemiológica número 10.

Lo más importante es que se trata de una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo. Muchas veces no se identifican los casos en etapas tempranas, lo que dificulta su tratamiento. Esta enfermedad está relacionada con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), que se transmite por contacto sexual. En la mayoría de los casos, el virus desaparece por sí solo, pero cuando persiste puede provocar cambios en las células que, con el tiempo, pueden convertirse en cáncer. Entre las recomendaciones vacunarse contra el VPH, especialmente en niñas y adolescentes. Realizarse el Papanicolaou o la prueba de de manera periódica y acudir al médico, aunque no haya síntomas. Las autoridades recomiendan a las parejas y a los más jóvenes, usar protección en las relaciones sexuales y evitar factores de riesgo como el tabaquismo. En el país, el cáncer de cuello uterino es todavía uno de los principales desafíos de salud pública, solo en el 2022 se registraron 867 casos, según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan).