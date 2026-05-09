Pocas lluvias el fin de semana

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Hoy y mañana, la circulación anticiclónica mantendrá su dominio, por lo que los aguaceros copiosos seguirán ausentes y habrá en cambio, cielo soleado y poco nuboso en gran parte del territorio pero el Instituto de Meteorología vaticina chubascos matutinos pasajeros en el litoral costero caribeño.

El organismo prevé para la tarde lluvias sobre localidades de montañas de la cordillera Central y del suroeste, como Monseñor Noel, Barahona, Azua, La Vega, entre otras.

Pronosticó que las temperaturas continuarán calurosas, producto del viento del sureste.