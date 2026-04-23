Lanzan colección conmemorativa sobre Ulises Francisco Espaillat

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La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, dedicada a Ulises Francisco Espaillat, sirvió de escenario para la puesta en circulación de una colección conmemorativa que rescata documentos, reflexiones y análisis sobre el pensamiento del expresidente dominicano, en el marco de los actos por el 150.º aniversario de su gobierno.

El Ministerio de Cultura presentó cuatro volúmenes dedicados a la figura de Espaillat, publicados por la Editora Nacional, en un acto encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo y celebrado en el pabellón “El Poder de las Buenas Palabras”, en el Gran Teatro del Cibao.

La presentación de la colección estuvo a cargo del historiador Edwin Espinal, quien destacó que esta incorpora dos ediciones facsimilares fundamentales para la historiografía dominicana: “Escritos” (1909) y “Papeles de Espaillat”, compilados por Emilio Rodríguez Demorizi en 1962. Ambas obras reúnen documentos, correspondencia y reflexiones del estadista en torno a la organización del Estado.

Roberto Ángel Salcedo

La colección se completa con dos títulos de perspectiva contemporánea: “Una utopía inconclusa: Espaillat y el liberalismo dominicano del siglo XIX”, de la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, y “Vigencia de Espaillat”, una compilación de ensayos y análisis sobre la trascendencia de su pensamiento político, que incluye el ideario recopilado por Rodríguez Demorizi.

La iniciativa surge en cumplimiento del Decreto núm. 640-25, que creó la Comisión del Sesquicentenario del Gobierno de Ulises Francisco Espaillat, con el propósito de rescatar el legado de este destacado civilista.

Dicha comisión está integrada, junto al ministro Salcedo, por el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez; el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe; el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá; y los historiadores Frank Moya Pons, Eduardo J. Tejera y Edwin Espinal.

El ministro Salcedo consideró que la publicación de estas obras, inspiradas en la memoria de Espaillat, a quien definió como un presidente ético y moral de la República, constituye una vía para conectar a las nuevas generaciones con este personaje trascendental de la historia nacional.

Visita de la Asociación de Ciegos de Santiago



Imágenes del evento

Esta primera edición ferial se distingue también por su enfoque inclusivo, hecho que se puso de manifiesto al recibir la visita de un grupo de la Asociación de Ciegos de Santiago, cuyos integrantes recorrieron el recinto y apreciaron la variada oferta artística programada para el público.

En ese contexto, los visitantes participaron en puestas en circulación de libros, talleres, paneles, recitales, exhibiciones y espectáculos.

La feria, que se celebra del 20 al 26 de abril, desarrolla una programación de más de 250 actividades con la participación de 14 provincias, articuladas en torno a 11 pabellones temáticos orientados a la promoción del libro, la lectura y las industrias culturales.

Circulación de colección conmemorativa de Ulises Francisco Espaillat

Entre sus ejes principales destacan el Pabellón Regional, conformado por módulos representativos de las provincias participantes; el Pabellón de Librerías y Editoriales, que reúne a más de un centenar de sellos, y espacios dedicados al cómic, la literatura infantil, la artesanía y la gastronomía.

La programación se extiende, además, a espacios emblemáticos de la ciudad, como el Centro León, el Ateneo Amantes de la Luz, el Centro Cultural Banreservas y el Monumento a los Héroes de la Restauración, en una estrategia de descentralización cultural orientada a ampliar el alcance territorial del evento.