Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Hoy se conmemora el 165 aniversario de la anexión de República Dominicana a España, un protectorado de cuatro años (1861 y 1865), que muchos dominicanos defendieron, pero solo marcó como dictador a Pedro Santana.

La proclamó Pedro Santana el 18 de marzo de 1861, buscando la protección del imperio colonizador, para evitar el retorno de la invasión de Haití, pero este hecho, a decir del director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNH), José Guerrero, le costó a Santana no ser considerado héroe de la patria y el rechazo de que sus restos sean colocado en el Panteón Nacional.

Empero, afirma que sin Santana no habría Independencia Nacional. El historiador y educador describe a Santana como un dominicanísimo, el único dominicano antihaitiano, el primer presidente constitucional de la República y el hombre que fue cuatro veces presidente, ganador de tres batallas en procura de la soberanía nacional.

Indicó que antes que Santana, Buenaventura Báez, también caudillo dominantes y rival de Santana en el siglo XIX, lideró un grupo que creía difícil que el país se liberara de Haití sin la ayuda de una potencia extranjera. “Eso está claro en el Plan Levasseur (1844)”, dijo, con el que un grupo de dominicanos trataron de hacer otro protectorado del territorio, pero a través de Francia, propuesta en la Junta Central Gubernativa y a la que se sumaron Tomás Bobadilla y otros.

Sostuvo -luego vino la idea de Santana, Bobadilla y Francisco del Rosario Sánchez. “Hasta Duarte (Juan Pablo Duarte) firmó una carta pidiendo protección para Francia, en junio de 1844. Francia no quiso. Después, se hicieron otras opciones a Estados Unidos, Inglaterra y no fueron posible”.

Guerrero dijo que el propio Santana envío a Ramón Matías Mella a España a buscar el protectorado, en en 1855, y España reconoció a la República Dominicana. Así, narra que se quedó la línea proteccionista entre los patriotas dominicanos.

Llegó la revolución de 1857, del Cibao contra Báez y Santana se quedó con el poder, por lo que apuró la Anexión a España, con el pretexto de que ante la crisis dominicana por la guerra civil, Haití podría querer el control de la isla.

Relata que España quiso la Anexión para desviar la atención ante la crisis interna y cuidar sus últimas dos colonias en el Caribe.

Recordó que muchos independentistas y patriotas dominicanos firmaron la Anexión, como el propio historiador José Gabriel García, ante la expectativa de que España mejoraría las condiciones económicas. Guerrero resalta que al ver los dominicanos que España no cumpliría, comenzaron los movimientos en contra, azuzados el baecismo y se hizo la Guerra de Liberación Nacional.