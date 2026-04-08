Santo Domingo vive lluvias comparables a las de noviembre 2023, según experto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Pasadas más de ocho horas de lluvias continuas, la capital dominicana enfrenta un evento meteorológico extraordinario que ya supera los registros del 4 de noviembre de 2022 y se acerca a las inundaciones del 18 de noviembre de 2023, según informa el analista del tiempo, Jean Suriel.

Cinco factores atmosféricos se combinaron para provocar las precipitaciones extremas: una vaguada fortalecida, abundante humedad marina, aire caliente del Mar Caribe, la cercanía del frente frío número 35 y el desarrollo de un sistema de baja presión al norte del Caribe.

Lluvias inundan viviendas y vehículos en residencial Casas Reales

Durante la madrugada, las lluvias copiosas estuvieron acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En las últimas horas se han acumulado 408 milímetros de agua en el Distrito Nacional, cifra que supera ampliamente los 267 milímetros registrados en 2022 y se acerca a los 431 milímetros de 2023.

Acumulados en zonas del Gran Santo Domingo

• Distrito Nacional: 408 mm

• Avenida Independencia: 179 mm

• Guaricano: 95 mm

• Santo Domingo Este: 41 mm

• Zona Colonial: 42 mm

• Gazcue: 35 mm

Además, se contabilizaron 229 descargas eléctricas en República Dominicana y más de 18,000 rayos entre Bahamas, Cuba y RD.

Advierte que este tipo de aguaceros torrenciales e inundaciones extremas son cada vez más frecuentes debido a los efectos del cambio climático, con temperaturas más calientes en el mar y mayor concentración de vapor en la atmósfera.