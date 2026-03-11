Sanz Lovatón sobre conflicto con Medio Oriente: “Está lloviendo, pero tenemos paraguas”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, informó este miércoles que el gobierno dominicano, presidido por el mandatario Luis Abinader, está monitoreando minuto por minuto el desarrollo de la crisis de Medio Oriente.

Sobre las posibles consecuencias que estaría enfrentando el país, el funcionario indicó que “todavía es temprano para anunciar decisiones concretas, porque estas tienen que estudiarse, ponderarse y consensuarse con los sectores productivos”.

Sin embargo, resaltó que “la planificación del gobierno dominicano nos permite actuar con serenidad”.

“El hecho de que tengamos presupuestado de diferentes formas más de 12 mil millones de pesos para el subsidio de los hidrocarburos nos permitió esta primera dos semanas del conflicto ya invertir para que los sectores más necesitados no se vieran afectados inmediatamente”, explicó.

“Nuestra cadena de abastecimiento no está en un riesgo inmediato. Los importadores de combustibles tienen contratos a largo plazo y los insumos del sector eléctrico están contratados para todo el 2026”, añadió.

Consecuencias económicas de la guerra

Lovatón resaltó que las consecuencias económicas de la guerra aún son difíciles de predecir.

“Las consecuencias financieras de esta guerra, quien quiera predecirlas hoy está especulando. No sabemos si la guerra va a durar dos semanas, dos meses o dos años”, dijo.

Pese a esto, declaró que “el Estado dominicano dispone de herramientas económicas y presupuestarias que permiten enfrentar el impacto inicial del alza de los combustibles”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.