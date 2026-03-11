Si República Dominicana cae ante Venezuela, tendrá que enfrentar a los japoneses de Shohei Ohtani

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este miércoles, a las 8:00 de la noche, República Dominicana enfrentará a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, un partido que ha generado gran expectativa entre fanáticos de ambos equipos.

Y no es para menos. En el 2023, los criollos cayeron ante los venezolanos y no pudieron avanzar a cuartos de final.

Además, vieron el primer triunfo histórico de Venezuela en sus enfrentamientos en este torneo y ante su ganador del Cy Young, Sandy Alcántara.

Si esa historia se repite, que República Dominicana pierda, enfrentará el poderío del equipo campeón del Clásico, Japón, con Shohei Ohtani a la cabeza. Si gana, se verá con Corea.

Los japoneses son los grandes temidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, según los expertos y las líneas de apuestas, el equipo dominicano es ligeramente favorito para ganar este miércoles.

Picheo

Alcántara (proyección FIP 3.97 , 13.0% K-BB%) será el abridor en su parque local, loanDepot en Miami, lo que le dará a la República Dominicana una ligera ventaja por la familiaridad en el montículo durante las primeras cuatro a cinco entradas.

Eduardo Rodríguez (4.28 FIP, 12.6% K-BB%) contraataca por Venezuela con un bullpen completamente equipado detrás de él: Danny Palencia (3.68 FIP) y Eduard Bazardo (3.80), en particular, están descansados luego de no poder jugar contra Nicaragua.

“Todos estamos comprometidos y hay compañerismo entre los jugadores. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo, representar a nuestro país y ganar”, dijo Alcántara.

El derecho dominicano también intentó bajar la intensidad del ambiente entre aficionados de ambos países en redes sociales.

“Entre los fanáticos está bien… los de Venezuela llamando a los de República Dominicana y viceversa, pero que se maten ellos”, expresó entre risas, dejando claro que los jugadores prefieren concentrarse en el terreno.