Sector salud tiene mas de 87 mil profesionales

El primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud arrojó que República Dominicana tiene 87,314 trabajadores en el sector público y privado.

La mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres, con un 81.1% del total, pero el liderazgo del sector lo mantienen los hombres. El ejercicio realizado por primera vez y que ofrece una radiografía completa sobre la disponibilidad y distribución del personal sanitario en República Dominicana.

Establece 70,830 de los recursos humanos en salud identificados son mujeres y 16,325 son hombres.

El estudio, realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y fue asesorado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Los 87,314 trabajadores de la salud están en instituciones públicas y privadas, alcanzando una cobertura del 95.4% de los centros habilitados.

Este censo “permitirá conocer con precisión cuántos profesionales de la salud tiene el país, cómo están distribuidos y cuáles son las principales brechas que se deben atender para fortalecer la planificación del talento humano y avanzar hacia un sistema más equitativo y eficiente, dijo el ministro Víctor Atallah.

Nuranni Reyes, directora Recursos Humanos, MSP

Detalles

El censo revela que el 81.1% del personal es femenino, el 58.3% se encuentra entre los 25 y 44 años, y el 99.7% es de nacionalidad dominicana.

En cuanto a la formación, el 48.9% posee título de grado, el 20.3% estudios de posgrado y el 30.8% corresponde a personal técnico. Esta herramienta dota al país por primera vez de una base sólida para diseñar políticas públicas, mejorar la distribución territorial del personal y avanzar en la estandarización y protocolización de los servicios.

Los datos fueron presentados en presencia de autoridades diversas.

Por profesión

Los grupos profesionales más numerosos son los médicos (37.3%) y el personal de enfermería (32.1%).

En términos territoriales, la región Ozama concentra el mayor número de trabajadores (36.6%), mientras que el Distrito Nacional es la provincia con más personal (23.9%).

En total, se registraron 107,174 plazas laborales, de las cuales el 92.8% son asistenciales, establece.

Nacionalidad

El 87.034 del personal de salud son dominicanos, 87 venezolanos, 64 haitianos, 23 cubanos, 17 colombianos, 15 daneses, 12 estadounidenses, 11 rusos, ocho mexicanos y siete argentinos, se puede verificar.

Del personal de salud reportado, 32,563 son médicos, para un 37%, 28,057 son enfermeras, para un 32.1%, 7,009 son odontólogos, para un 8.0%, laboratorio, son 6,462, para un 7.4%, promoción y prevención, 3,639 y farmacéuticos, 2,602, un 3.0%

En terapia y salud mental el personal es de 2,095, un 2.4%, en estudios diagnósticos, 2,,020, 2.3%. Salud ambiental y control sanitario, 0.7%, es decir, 467 personas. Terapia física y rehabilitación, 573 para un 0.5%, apoyo en salud, 330 para un 0.4% y nutrición y estética, 150 personas, lo que alcanza el 0.2%, se verifica en datos dados a conocer ayer.

Especialistas en Recursos Humanos

Supera metas

El país supera la meta de la Organización Mundial de la Salud de contar con 44.5 médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes, alcanzando una razón de 56.3, pero necesita cubrir brechas en regiones.

Las brechas

El estudio evidencia una brecha significativa en el personal de enfermería, cuya densidad actual es de 26 por cada 10,000 habitantes, muy por debajo de la meta de 70.6. Para cerrar esta brecha, serían necesarios 48,088 profesionales adicionales.

Personal enfermeras

Del personal de salud, el 60.9% son auxiliares técnicos en enfermería y el 39.1) son licenciadas en enfermería.

Odontología

En este renglón, el 78.8% son generales, el 5.3% endodoncistas, el 4.4%, de ortodoncia, el 3.8% de periodoncia, de cirugía maxilofacial es el 3.7%, odontopediatría es el 2.8% y otras especialidades el 5.1%, para un total de 5,981 profesionales.

Bioanalistas

República Dominicana tiene 6,462 bioanalistas, de esos, el 96.2%, son graduados y 3.8% son auxiliares y técnicos en bioanalisis

Salud Pública realizó el censo en 6,902 centros públicos y privados del país. Es decir, 31 provincias y el Distrito Nacional.

Esta herramienta será de alta importancia para políticas públicas y la toma de decisiones por parte de las autoridades del país, para impactar mejor