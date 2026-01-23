Sectores del Distrito Nacional que serán afectados este sábado por un apagón programado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre la salida programada para este sábado 24 de enero de la Subestación César Nicolás Penson, ubicada en el Distrito Nacional, con el objetivo de realizar labores de mantenimiento preventivo y readecuación de redes.

Estos trabajos a cargo de las gerencias de Mantenimiento de Subestaciones, Mantenimiento de Redes y Medición de Grandes Clientes comprenden desde las 8:20 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, incluyen mantenimiento de redes (poda) en las avenidas César N. Penson, México, Pedro H. Ureña, Bolívar, así como las calles Uruguay, Luisa Ozema Pellarano y Socorro Sánchez.

De igual manera, se realizará la apertura total del transformador T01, dejándolo fuera de servicio con el objetivo de desvincular el transformador T02 de la salida del interruptor intemperie a 138 kV. Asimismo, la adecuación de la macro medición en el circuito CNP809 y normalizar el punto de la medición ubicada en la calle Arístides Fiallo Cabral, próximo a avenida Mahatma Gandhi.

También, Edeeste indica que se pondrá en marcha la normalización del punto de la medición situado en la calle Benito Juárez, próximo a la avenida México, específicamente en el circuito CNP803. Además, traspaso de carga entre transformadores, limpieza y acondicionamiento de pórticos de salida de los circuitos y montaje de elementos en salida de circuitos.

Sectores y circuitos afectados

Los circuitos afectados producto de esta apertura para mantenimiento y readecuación de redes son el CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, CNP806, CNP807, CNP808 y CNP809.

Estos circuitos inciden en los sectores Gascue, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo y Ciudad Nueva.

Edeeste asegura que con estos trabajos de mantenimiento en la Subestación César Nicolás Penson se busca mitigar la posibilidad de incidencias en los circuitos asociados una vez energizada la subestación.

La empresa distribuidora pide comprensión y excusas a sus clientes relacionados con los circuitos de esta subestación, al tiempo de garantizar que la misma abarcará solo las cuatro horas señaladas.

Edeeste reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el servicio eléctrico, mejorando la calidad y asegurando un suministro energético estable para las comunidades que confían en su servicio.