EDEEste recupera más de 193 GWh y normaliza 218 mil clientes durante 2025

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) informó que durante el año 2025 instaló más de 44 mil medidores a clientes que no contaban con medición, normalizó a más de 218 mil usuarios e incorporó 15 mil nuevos clientes al sistema comercial.

"Estas intervenciones permitieron recuperar más de 193 gigavatios hora de energía durante el año 2025, lo que representa un impacto positivo tanto para la sostenibilidad del sistema eléctrico como para la equidad entre los clientes que cumplen con el pago del servicio", manifestó la entidad.

Los llamados mini proyectos y operativos especiales en zonas críticas permitieron regularizar a 31 mil clientes adicionales y aumentar la facturación efectiva, mediante la instalación de equipos que dificultan las conexiones ilegales y mejoran el control del consumo eléctrico. De igual forma, se realizaron inspecciones a grandes clientes, logrando la normalización de más de cinco mil suministros de alto consumo.

En el segmento de pequeños comercios, EDEEste ejecutó operativos focalizados en sectores con alta concentración de negocios, corrigiendo irregularidades, eliminando subregistros y formalizando conexiones. Estas acciones generaron una mayor recuperación de energía, reducción de prácticas fraudulentas y un aumento en la facturación real del consumo eléctrico.

En marzo de 2025 la empresa puso en marcha el Proyecto Paneles, enfocado en la intervención de paneles eléctricos comunitarios considerados puntos críticos de pérdidas. Al cierre del año se habían intervenido 388 paneles, mediante trabajos de sustitución, mantenimiento y rehabilitación, mejorando la medición y la distribución de la energía en comunidades intervenidas.

Asimismo, EDEEste fortaleció el control del sistema mediante la ampliación de los totalizadores, equipos que permiten medir y comparar la energía distribuida y consumida. Durante el año se incorporaron más de mil nuevos totalizadores, lo que contribuye a una mayor supervisión del servicio y a la identificación oportuna de pérdidas.

Las intervenciones se realizaron en distintas localidades de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y Boca Chica, priorizando zonas comerciales y comunidades con altos niveles de pérdidas.

De manera paralela, EDEEste reforzó la lucha contra el fraude eléctrico en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), mediante operativos conjuntos, inspecciones a negocios de alto consumo, retiro de equipos utilizados de manera irregular y la aplicación de medidas correctivas inmediatas.

La empresa reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo estas acciones, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico más justo, eficiente y sostenible, proteger los recursos del Estado y asegurar condiciones equitativas para todos los clientes.