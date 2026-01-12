Senado aprueba proyecto pago deudas desde 1996

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pasado sábado el Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que quienes estuvieron a cargo de obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.

Al motivar la aprobación de dicha legislación, Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas, algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos, que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.

“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador Franklin Romero.

El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en una sesión extraordinaria que contó con la asistencia de 25 de los 32 senadores.