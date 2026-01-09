El Senado convierte en ley proyecto crea Dirección Inteligencia

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Por Ámbar Frías y Emilio Guzmán M.

El Senado aprobó ayer en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

La pieza, sometida en septiembre de 2024 por el presidente Luis Abinader, recibió mejoras en algunos de sus temas más controvertidos como aquellos artículos que obligaban a los ciudadanos a entregar información al órgano sin contar con la autorización y control de un juez.

La nueva ley corrigió ese aspecto, ya que la información privada solo será entregada bajo la orden de un juez y tras un proceso judicial que lo permita.

De acuerdo con la norma, la DNI estará facultada para investigar actividades de personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses u objetivos nacionales; recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y evaluar amenazas internas y externas al orden constitucional.

Crítica de la sociedad

La ley de la DNI había sido aprobada, pero tras las criticas casi generalizadas de de la sociedad y el consenso con diversos sectores, incluida la Sociedad Dominicana de Diarios, el Poder Ejecutivo redactó otro proyecto que elimina falencias, incluida trabas al ejercicio periodístico.

Pero además, podrá contrarrestar acciones de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen riesgos para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.

La legislación también establece que la institución estará obligada a colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales, en coordinación con los organismos competentes.

Otro proyecto aprobado

Los senadores votaron a unanimidad también en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica un acápite de la Ley 176-07.